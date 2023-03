54-Jähriger fährt auf Brückenpfeiler und stirbt Ein Autofahrer ist im Mühlenbecker Land (Oberhavel) gegen einen Brückenpfeiler gefahren und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mühlenbecker Land -Ein Autofahrer ist im Mühlenbecker Land (Oberhavel) gegen einen Brückenpfeiler gefahren und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 54-Jährige in der Nacht auf der Liebenwalder Straße unterwegs. Unter einer Autobahnbrücke kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und fuhr gegen den Pfeiler. Er starb noch am Ort.