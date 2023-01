56-Jähriger nach Bränden in Obdachlosenunterkunft gefasst Drei Mal innerhalb einer Woche brennt es in einer Cottbuser Sozialunterkunft. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen schwer Brandstift... dpa

ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Cottbus -Nach zwei Bränden in einer Unterkunft für Wohnungslose in Cottbus mit insgesamt acht Verletzten hat die Polizei einen 56-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen den Bewohner des Hauses werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige ist der Polizei nicht unbekannt. Es ist bereits der dritte Brand in der Sozialunterkunft innerhalb einer Woche.