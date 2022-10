Berlin - Mehr als 5600 Fahrzeuge hat die Berliner Polizei im vergangenen Jahr vorübergehend sichergestellt. Die Zahl stieg zuletzt immer weiter, im Jahr 2018 waren es noch rund 4500 Fahrzeuge im Jahr. Trotzdem gehe man derzeit davon aus, dass das neue große Gelände für die beschlagnahmten Autos und anderen Fahrzeuge am Blumberger Damm in Marzahn ausreichend Platz biete, heißt es in einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage.

Die Kapazität des 22 Millionen Euro teuren und stark gesicherten Geländes mit Freiflächen und Hallen umfasse 611 Plätze für Autos und Transporter sowie 350 Plätze für Motorräder und Roller, teilte der Senat mit. Derzeit würden 383 Pkw und Transporter, 65 Motorräder und 70 sonstige Fahrzeuge wie Elektroroller und Fahrräder verwahrt. Auf einem benachbarten Grundstück gebe es weitere 100 Plätze, die zum großen Teil belegt seien.

Senat und Polizei erklärten aber auch: „Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die beiden Sicherstellungsflächen aktuell ausreichend dimensioniert. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig weitere Platzkapazitäten benötigt werden.“

Die Polizei beschlagnahmt Fahrzeuge, die bei Straftaten benutzt wurden und in einem Prozess eine Rolle spielen. Außerdem bestimmte Unfallwagen oder Autos von Teilnehmern an illegalen Rennen, Autos mit technischen Mängeln und getunte Fahrzeuge.

Das alte Grundstück der Polizei für diese Autos an der Belziger Straße in Schöneberg soll im November geschlossen werden. Dort und auf anderen Geländen waren immer wieder Täter eingebrochen und hatten beschlagnahmte Tatfahrzeuge gestohlen oder angezündet, um ihre Spuren zu vernichten. Auf sechs weiteren Geländen der Polizei stehen derzeit knapp 150 Auto und einige LKW.

Von den rund 5600 sichergestellten Fahrzeugen im Jahr 2021 waren 4300 Autos, rund 440 LKWs, 460 Motorräder, Mopeds und Roller, 150 Elektroroller sowie Anhänger, Sattelzüge, Wohnmobile, Omnibusse und eine „selbstfahrende Arbeitsmaschine“.

In einem Bericht der „Berliner Zeitung“ hieß es im Sommer, die Polizei sehe das Problem bei der Justiz, die wegen laufender Ermittlungen und Prozesse über lange Zeit die sichergestellten Fahrzeuge nicht wieder freigebe. Bitten um schnellere Bearbeitungen seien vergeblich gewesen.