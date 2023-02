Vermisst: Potsdamer Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden nach Andreas M.

Der 57-Jährige wurde zuletzt am Montagvormittag vor seiner Wohnung in Potsdam gesehen. Dann verliert sich seine Spur. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Die Polizei Brandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 57-jährige Andreas M. ist seit Montag, dem 20.02.2023 gegen 11 Uhr verschwunden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann letztmalig in Potsdam am Stern an seiner Wohnanschrift gesehen. Bislang kehrte er nicht zurück. Andreas M. ist etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat braune kurze Haare und ist Brillenträger. Er trägt vermutlich eine braune Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Vermisste Person: So können Hinweise gegeben werden

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Andreas M. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Polizei Brandenburg

Umfangreiche und sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei – unter anderem auch der Einsatz eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers – blieben bislang erfolglos. Der Vermisste wurde nicht aufgefunden.

Die Polizei fragt nun die Bevölkerung: Wer hat Andreas M. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 55080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.