6,55 Millionen sehen „Wolfsland“-Krimi Yvonne Catterfeld und Götz Schubert konnten am Donnerstagabend als Ermittler die meisten Zuschauer anlocken. Dahinter kam lange nichts. dpa

Berlin -Die Krimireihe „Wolfsland“ hat am Donnerstagabend beim TV-Publikum den meisten Erfolg gehabt. 6,55 Millionen (23,8 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten den Fall „20 Stunden“ mit Götz Schubert, Yvonne Catterfeld und Christina Große ein. Derweil sahen im ZDF 2,36 Millionen (8,7 Prozent) die amerikanische Fantasykomödie „Jumanji: The Next Level“ mit Dwayne Johnson, Danny Glover und Jack Black. Bei Sat.1 lief die Spielshow „Geh aufs Ganze!“ mit Jörg Draeger, sie brachte 1,47 Millionen (5,5 Prozent) zum Einschalten.