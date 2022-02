Eine neue Lasertechnik soll Reisen zum Mars in relativ kurzer Zeit ermöglichen. Mit dem neuen Antriebskonzept soll die Reise nur 45 Tage statt wie bisher sieben Monate dauern. Neben Nutzlast sollen auch Menschen befördert werden können. Das von kanadischen Forschern entwickelte Konzept sieht einen gigantischen Laser vor. Er soll auf der Erde installiert werden und von hier aus den Treibstoff an Bord eines Raumschiffs im Erdorbit entzünden. Zunächst berichtete das Portal Heise.de

In einem Artikel im Fachmagazin Acta Astronautica erklären die Forscher der kanadischen Universität McGill, dass für ihre Technik zunächst der größte Laser der Welt gebaut werden muss. Er müsse eine Leistung von 100 Megawatt und einen Durchmesser von 10 Meter haben. Weiterhin werde ein Laser-Thermal-Propulsion-System im All benötigt. Das System ist vergleichbar mit einem großen, aufblasbaren Spiegel, der an dem Raumschiff befestigt ist, das zum Mars rasen soll. Das System lenkt das Laserlicht um und bündelt es in Richtung der Treibstoffkammer. Hier wird dann der Wasserstoff entzündet und erhitzt. Durch eine Düse ausgeleitet werde das Raumschiff dann mit fast 60.000 Kilometern pro Stunde zum Mars katapultiert, so die Forscher. Der Spiegel würde zuvor abgekoppelt und könnte mit der gleichen Methode zurück Richtung Erde gebracht werden.

Schwierig sei aber das Abbremsen am Mars. Nötig wäre dort ein sogenannter Atmosphäreneinfang. Dabei wird ein Raumfahrzeug so durch die Atmosphäre geschickt, dass es ausreichend abgebremst wird, um in eine Umlaufbahn einzutreten. Die bei solch einem Manöver auftretenden Kräfte wären zwar immens, für Menschen aber noch auszuhalten.

Das Konzept ist eine Antwort auf eine Aufforderung der NASA. Die US-Weltraumagentur hatte bereits im Jahr 2018 Vorschläge für deutlich schnellere Flüge zum Mars gefordert. Sollten Flüge zum Roten Planeten nur 45 Tage statt wie bisher sieben Monaten dauern, wären Nutzlast und Menschen schädlicher kosmischer Strahlung deutlich kürzer ausgesetzt. Bereits seit längerer Zeit werden Konzepte entwickelt, bei denen Sonden mit riesigen Sonnensegeln beschleunigt werden sollen, so dass sie sogar interstellare Entfernungen in vergleichsweise kurzen Zeiträumen zurücklegen können.