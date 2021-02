RödlitzEin jahrelanger Nachbarschaftsstreit ist in Rödlitz (Landkreis Zwickau) eskaliert. Ein 69-Jähriger habe zunächst seinen Nachbarn in dessen Garage erschossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend sei der Mann in seinen Garten gegangen und habe sich selbst mit einem Gewehr erschossen. Die Ehefrau des Schützen hatte die Leiche gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Tat ein langer Nachbarschaftsstreit vorausgegangen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Schütze die Waffe legal besessen. Zunächst hatte Radio Zwickau berichtet. Demnach war der Mann Mitglied in einem Schützenverein. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin nicht.