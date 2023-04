70.000 Kinder schreiben an Osterhasen in Ostereistedt Wünsche, Sorgen, Basteleien - Wieder haben Zehntausende Kinder aus aller Welt dem Osterhasen Briefe geschickt. Auch über eine Antwort vom Osterhasen dürfen s... dpa

Jedes Jahr beantworten freiwillige Helfer im Dorfgemeinschaftshaus der Ortschaft Briefe, die Kinder aus ganz Deutschland und dem Ausland an den Osterhasen geschickt haben. Focke Strangmann/dpa

Ostereistedt -Frieden auf der Welt oder einmal mit dem Osterhasen ins Kino gehen - das sind einige der Wünsche, die Kinder dieses Jahr an den Osterhasen in Ostereistedt geschickt haben. Etwa 70.000 Briefe gingen in der Osterpostfiliale in dem niedersächsischen Dorf ein, wie die Deutsche Post am Donnerstag mitteilte. Zum Abschluss der Aktion lieferte ein als Osterhase verkleideter Mann symbolisch die letzten Briefe ab.