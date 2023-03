70 Jahre Anonyme Alkoholiker in Deutschland Jährlich sterben in Deutschland rund 75.000 Menschen an Alkoholmissbrauch. Die Anomymen Alkoholiker bieten Auswege aus der Sucht an. dpa

München -Das erste Glas stehen lassen - darum geht es den Anonymen Alkoholikern (AA). Die Interessengemeinschaft ist Anlaufstelle für Menschen, die mit dem Trinken aufhören wollen, aber auch für deren Angehörige. In Deutschland gibt es sie seit 70 Jahren. Das Jubiläum wollen die Anonymen Alkoholiker Ende März mit zwei großen Veranstaltungen in München begehen. Am Freitag berichteten in München Betroffene von ihren Erfahrungen.