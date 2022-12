70-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Eine 70-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 56-Jähr... dpa

Berlin -Eine 70-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 56-Jähriger die Frau am Freitagvormittag mit seinem Auto beim Linksabbiegen in den Brunsbütteler Damm. Dabei stürzte die 70-jährige Radfahrerin. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt, wurde aber mit Verdacht auf Drogeneinfluss zur Blutentnahme in Gewahrsam genommen. Der Autofahrer besaß den Angaben zufolge keinen für Deutschland gültigen Führerschein.