Neu Delhi - Nachdem sieben von zehn Passagieren eines Flugs von Italien nach der Landung in Indien positiv auf Corona getestet wurden, gehen die Behörden inzwischen von Fehlern bei der Auswertung aus. Bei einem weiteren Test habe die Mehrheit der Passagiere ein negatives Ergebnis erhalten, berichtete der New Indian Express am Montag. Die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Labor sei beendet worden, sagte ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde.

In der vergangenen Woche mussten die Reisenden eines Flugs von Mailand nach Amritsar vor dem Abflug einen negativen PCR-Test vorweisen. Nach der Ankunft wurden alle 160 Erwachsenen nochmals getestet, und bei 125 von ihnen war das Ergebnis eines PCR-Tests positiv. Insgesamt waren 179 Fluggäste an Bord. Auch auf mindestens einem weiteren Flug erhielten ebenfalls viele Reisende nach der Ankunft ein positives Resultat. Alle ankommenden Passagiere, die in Indien positiv auf Corona getestet werden, müssen in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land steigen seit einiger Zeit schnell. Am Montag meldete das Gesundheitsministerium knapp 180.000 Tagesneuinfektionen - 20.000 mehr als am Tag davor. Zu Höchstzeiten während der Delta-Welle wurden um 400.000 Neuinfektionen am Tag gemeldet. Die meisten Menschen waren damals nicht geimpft. Studien weisen bei Infektionen und Todeszahlen auf eine große Dunkelziffer hin.