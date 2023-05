74-jähriger Fahrradfahrer stößt mit Kind zusammen und stürzt

Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist nach dem Zusammenprall mit einem Kind in Berlin-Neukölln gestürzt und verletzt worden. Das Kind war nach ersten Erkenntniss...

Berlin -Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist nach dem Zusammenprall mit einem Kind in Berlin-Neukölln gestürzt und verletzt worden. Das Kind war nach ersten Erkenntnissen am Sonntagnachmittag vor das Fahrrad des Seniors gelaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 74-Jährige verletzte sich bei dem Sturz am Kopf. Eine Frau, nach Polizeiangaben wohl die Mutter, flüchtete mit dem Kind vom Unfallort. Rettungskräfte brachten den Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.