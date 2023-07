Blitz-Bilanz: Berlin war 2023 nicht besonders blitzreich – außer am 22. Juni

In Deutschland blitzte es am 22. Juni 748.300 Mal. Auch in Berlin gingen an dem Tag außergewöhnlich viele Blitze nieder – aber lange nicht so viele wie anderswo.

Der 22. Juni ist bis jetzt der Tag mit den meisten Blitzen im Jahr 2023 gewesen. Wie das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast mitteilte, blitzte es an diesem Tag in Deutschland ganze 748.300 Mal. Das lag an dem Randtief, das am 22. Juni mit sehr energiereicher Luft über Deutschland gezogen war. An vielen Orten, darunter Kassel und Berlin, hatte es für Unwetter gesorgt. „An diesem Tag wurde innerhalb von 24 Stunden rund die Hälfte der üblichen Blitzentladungen des gesamten Junis verzeichnet“, sagte nowcast-Geschäftsführer Richard Fellner.

In Berlin sorgte das Gewitter in manchen Teilen der Stadt für bis zu zwei Blitze pro Quadratkilometer. Berlins Gesamtfläche beträgt etwa 892 Quadratkilometer – bei den für gewöhnlich weithin sichtbaren Blitzen bedeutete das einen immer wieder erleuchteten Nachthimmel. In manchen Gegenden blitzte es in dieser Nacht aber noch viel häufiger: in München und in Nordhessen zum Beispiel zehn bis 20 Mal pro Quadratkilometer. In den meisten anderen Landkreisen dagegen gab es überhaupt keine Entladungen.

In Berlin blitzte es von Januar bis Juni 3798 Mal

Insgesamt sei das erste Halbjahr 2023 kein besonders gewitterreicher Zeitraum gewesen, teilten die Forscher mit. Die Zahl der Blitzentladungen betrage 84 Prozent des Durchschnittswertes der vergangenen zehn Jahre. Ungewöhnlich reich an Gewittern sei allerdings der März mit 113.000 Blitzentladungen gewesen. Als Gewittersaison gelten in Deutschland die Monate Mai bis August.

Auch wenn es so scheinen mag, als seien im laufenden Jahr viele Blitze über den Berliner Himmel gezuckt – in anderen Bundesländern waren es teilweise deutlich mehr. Berlin liegt mit 3798 Blitzen auf dem drittletzten Platz. Die höchste Anzahl an Blitzen zwischen Januar und Juni wurde in Bayern gemessen, nämlich mehr als 554.000.

Im Norden blitzte es viel weniger als im Süden

Die meisten Blitze pro Quadratkilometer verzeichnete nowcast in den oberbayerischen Landkreisen Fürstenfeldbruck (31,4) und Dachau (30,3). Nur etwa 0,1 Blitze pro Quadratkilometer wurden in Kiel und im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) gemessen, das ist bundesweit der niedrigste Wert.