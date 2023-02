75-Jähriger durch Tritt aus Bahn gestoßen: Zeugen gesucht Mit einem heftigen Tritt in den Rücken soll ein 22-Jähriger einen alten Mann aus einer U-Bahn in Berlin-Mitte gestoßen haben. Der 75-jährige Mann soll bei de... dpa

Berlin -Mit einem heftigen Tritt in den Rücken soll ein 22-Jähriger einen alten Mann aus einer U-Bahn in Berlin-Mitte gestoßen haben. Der 75-jährige Mann soll bei dem Vorfall, der sich bereits am Morgen des 27. Januar im Bahnhof Reinickendorfer Straße ereignete, mit dem Kopf auf dem Bahnsteig aufgeschlagen und regungslos liegengeblieben sein. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, sucht sie nun nach Zeugen der Tat, um Beweise gegen den identifizierten mutmaßlichen Täter zu sammeln.