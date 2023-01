78-Jähriger nach Unfall in Berlin-Wilhelmstadt gestorben Zwei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilhelmstadt ist ein 78-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am 19.... dpa

Berlin -Zwei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilhelmstadt ist ein 78-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am 19. Dezember mit seinem Wagen auf der Adamstraße in den Gegenverkehr geraten und dort mit insgesamt drei Autos zusammengestoßen. Dadurch habe sich sein Fahrzeug überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Der Mann kam ins Krankenhaus und starb nun in der Nacht zum Montag an seinen Verletzungen, wie es hieß.