8,12 Millionen schalten Dortmunder „Tatort“ ein Am späten Abend konnte das Dschungelcamp punkten. In der Primetime hatte TV-Kommissar Peter Faber die Nase vorn. dpa

Berlin -Der Dortmunder „Tatort“-Krimi hat am Sonntagabend in der Zuschauergunst weit oben rangiert. Die Folge „Du bleibst hier“, in der TV-Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) noch immer den Tod seiner Kollegin Martina Bönisch zu verkraften hat, schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 8,12 Millionen (26,0 Prozent) ein.