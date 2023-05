8. Mai in Berlin: Ukrainischer Botschafter wird vor Soldaten-Graffiti emotional

Ukrainischer Botschafter legt Blumen nieder +++ Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor geplant ++ Alle Infos im Newsblog

Tag der Befreiung – das Wichtigste in Kürze: Mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen wird am 8. und 9. Mai in Berlin an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert.

Geplant sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 1500 Beamten berlinweit im Einsatz.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner nimmt an Weltkriegsgedenken teil

Botschafter der Ukraine soll keine Kränze an sowjetischen Gedenkstätten ablegen

Montag, 8. Mai

12.29 Uhr: Polizei: Bislang keine Vorkommnisse mit Rockergruppe „Nachtwölfe“

Die Brandenburger Polizei hält die Rockergruppe „Nachtwölfe“ im Blick, die wegen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs angereist sind. Bislang habe es keine Vorkommnisse oder strafbaren Handlungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es handele sich um eine Gruppe von knapp 50 Personen, die aus Sachsen gekommen sei. Die Rocker gelten als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Am Montagnachmittag werden die „Nachtwölfe“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen erwartet. Dort werde man peinlich darauf achten, dass die Hausordnung von diesen Gästen eingehalten werde, sagte ein Sprecher der Gedenkstätten-Stiftung. „Es geht darum, jedweden Missbrauch des Gedenkens zu Propagandazwecken zu verhindern.“ So dürften keine Fotos zur Veröffentlichung etwa in sozialen Medien gemacht werden und das Mitführen von Flaggen oder bestimmten Symbolen sei ebenso untersagt.

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass sich die „Nachtwölfe“ auf den Weg nach Berlin machen, um dort den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zu feiern

11.50 Uhr: Ukrainischer Botschafter besucht Rote-Armee-Graffitis im Reichstagsgebäude

Nach der Blumenlegung an der Neuen Wache ist der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev weiter zum Reichstagsgebäude gefahren, um die Graffitis ukrainischer Soldaten der Roten Armee zu besuchen. Als die siegreichen sowjetischen Truppen 1945 Berlin erreichten, hinterließen viele von ihnen Inschriften mit ihren Namen, Einheiten und Herkunftsorten - darunter ukrainische Städte wie Kiew, Odessa und Charkiw. Bewegt sprach der Botschafter von seinem Großvater, der ebenfalls Oleksii Makeiev hieß und als Panzerführer an der ukrainischen Front im Zweiten Weltkrieg kämpfte.

Leider, sagte Makeiev, müsse man heute Parallelen ziehen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem „barbarischen“ russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Die Ukraine hat im Zweiten Weltkrieg einen großen Beitrag dazu geleistet, Europa von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus zu befreien“, sagte er. „Heute verteidigt unsere Armee sowie unsere Zivilbevölkerung Europa erneut vor einem großen Krieg.“ Am Tag der Befreiung wünscht er sich, dass die deutsche Erinnerungskultur sich mehr mit dem Beitrag und Erfahrung der Ukraine im Zweiten Weltkrieg befasst.

Die Entscheidung, dass keine ukrainischen Diplomaten an Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges an sowjetischen Ehrenmälern in Deutschland teilnehmen werden, folgte auf seine Initiative: „An solchen Denkmälern wird geleugnet, etwa durch Stalin-Zitaten, dass der Krieg in der Tat im Jahr 1939 gestartet wurde – und zwar durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt, was Russland noch heute auch leugnet.“

Neben Makeiev besuchte auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt Tobias Lindner (Grünen) und Bundestagsabgeordneten wie Marie-Agnes Strack-Zimmerman (FDP), Anton Hofreiter (Grünen) und Robin Wagener (Grünen) die Graffitis. Auch dabei war die Autorin Karin Felix, die ein Buch über die Geschichten der Soldaten hinter den Graffitis geschrieben hat. Sie sprach mit Botschafter Makeiev über ihren Wunsch, dass mehr Informationen im Reichstagsgebäude zu diesen Menschen und deren Leben in der Sowjetunion zur Verfügung gestellt wird.

11.25 Uhr: Ukrainischer Botschafter legt Blumen nieder

Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev Blumen an der zentralen Gedenkstätte Neue Wache in Berlin niedergelegt. An der Zeremonie nahmen am Montag auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, teil.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte Botschafter Makeiev nach eigenen Angaben in diesem Jahr bewusst darauf verzichtet, Kränze und Blumen an sowjetischen Gedenkstätten niederzulegen. Stattdessen kam er zur Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

10.40 Uhr: Was ist auf den Veranstaltungen erlaubt und was nicht?

Nach Angaben der Polizei steht eine Antwort auf die Streitfrage um russische Fahnen und Flaggen sowie die der UdSSR auf den Gedenkveranstaltungen derzeit noch aus. Eine Entscheidung hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin für heute angekündigt.

„Das Zeigen ukrainischer Fahnen und Flaggen sowie das Abspielen ukrainischer Militärmusik ist an den Ehrenmalen gemäß Entscheidung des Verwaltungsgerichts gestattet“, teilt die Polizei auf Twitter mit.

10.30 Uhr: Polizei aus mehreren Bundesländern in Berlin

Die Berliner Polizei erhält für die Veranstaltungen rund um den Tag des Sieges Unterstützung aus anderen Bundesländern. Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein und Halle (Saale) sind in der Hauptstadt im Einsatz, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. „Mit mehr als 1500 Einsatzkräften schützen wir heute mehrere Veranstaltungen und Versammlungen zum friedlichen und würdevollen Gedenken an den 8. Mai“, heißt es weiter.

9.20 Uhr: Diese Veranstaltungen sind in Berlin angemeldet

