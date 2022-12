80-Jährige in Schöneiche getötet: Polizei sucht Zeugen Einen Tag vor Heiligabend wurde die Frau getötet, ihr Enkel sitzt in U-Haft. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen am Tattag gemacht haben. dpa

Im Fall der getöteten Seniorin aus Schöneiche sucht die Polizei Zeugen. dpa/David Inderlied

Schöneiche -Nach dem Gewaltverbrechen an einer 80-Jährigen in Schöneiche (Oder-Spree) erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Die Seniorin sei privat als Friseurin tätig gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Kunde habe sie auf ihrem Grundstück in einem Nebengebäude, das sie als Salon genutzt habe, tot entdeckt. Die Tat geschah einen Tag vor Heiligabend, nach Polizeiangaben wahrscheinlich zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. Der Enkel der Frau kam wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.