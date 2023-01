80-jährige Rentnerin in Spandau angefahren

Eine Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau am Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte die 80-Jährige gegen 7.20 Uhr bei grünem Ampellicht die Fahrbahn des Brunsbütteler Damms, als sie von dem Wagen einer 55-Jährigen erfasst wurde. Diese war von der Straße Am Bahnhof Spandau unterwegs und wollte offenbar nach links in den Brunsbütteler Damm abbiegen.

Die Seniorin sei daraufhin zu Boden gestürzt und habe eine Handfraktur sowie diverse Prellungen am Bein, Oberkörper und Kopf erlitten. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.