80-jähriger Berliner vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen?

Seit Mittwochnachmittag wird der 80-Jährige Wilfried Peter Repke aus Alt-Hohenschönhausen vermisst. Die Berliner Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Rentner.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Pflegedienst ihn gestern, Mittwoch, 22.März 2023, gegen 14.30 Uhr als vermisst, nachdem der dringend auf Medikamente angewiesene Mann nicht in seiner Wohnung in der Landsberger Allee angetroffen werden konnte. Bisher fehlt von dem 80-Jährigen jede Spur. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der Mann ist dringend auf Insulin angewiesen und könnte sich daher in einer lebensbedrohlichen Situation befinden.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat den Vermissten seit den Nachmittagsstunden des 22. März 2023 gesehen? Wer kann sonstige Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vermissten antreffen, werden gebeten, umgehend Rettungskräfte der Feuerwehr sowie die Polizei Berlin zu verständigen.

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) unter der Telefonnummer (030) – 4664 – 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.