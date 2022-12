80-Jährige aus Schöneiche wurde bei Gewaltverbrechen getötet Bei der getöteten Frau in Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) handelt es sich um eine 80-jährige Seniorin. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei die Rentnerin O... dpa

Schöneiche -Bei der getöteten Frau in Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) handelt es sich um eine 80-jährige Seniorin. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei die Rentnerin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte Polizeisprecher Roland Kamenz am Samstag. Die Frau sei an massiven Verletzungen gestorben. Die Mordkommission setze ihre Arbeit während der Feiertage fort, sagte Kamenz. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.