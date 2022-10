Berlin: 800 Wohnungen wegen Rohrbruch aktuell ohne Wasser Rund 800 Wohnungen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen haben wegen eines Rohrbruchs kein Wasser mehr. Wann der Schaden behoben ist, ist noch unklar. dpa

Mehrere Mehrfamilienhäuser in der Passower Straße und der Wartiner Straße haben kein Wasser. dpa/Nicolas Armer

Berlin -Rund 800 Wohnungen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen haben wegen eines Rohrbruchs in der Nacht zum Sonntag kein Wasser mehr. Eine Versorgungsleitung an der Biesenbrower Straße sei gegen Mitternacht geplatzt, teilte ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe mit. Verschiedene hohe Mehrfamilienhäuser im Gebiet an der Passower Straße und der Wartiner Straße seien betroffen.