Den Haag - Bei den weltweiten Polizeieinsätzen gegen das organisierte Verbrechen sind mehr als 800 Verdächtige festgenommen worden. Bei den gut 700 Razzien in Europa, Neuseeland, Australien und den USA seien zudem mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, sagte Philippe Lecouffe von der europäischen Polizeibehörde Europol am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Den Haag. Die Ermittler hatten sich bei der „Operation Trojanerschild“ Zugang zu einer von kriminellen Banden genutzten verschlüsselten Kommunikationsplattform verschafft.

🚨Operation Trojan Shield delivers a major blow to organised crime worldwide 🚨#Europol supported 🇺🇸 @FBISanDiego @DEAHQ 🇳🇱 @Politie 🇸🇪 @Polisen_Sverige 🇦🇺 @AusFedPolice



🌏+16 countries involved in this international, multi-agency effort: https://t.co/HApkAkr4V3 #TrojanShield pic.twitter.com/hE20AFPcox — Europol (@Europol) June 8, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Es seien Verdächtige in 16 Ländern festgenommen worden, hieß es. Damit sei dies laut Europol die bislang größte Polizei-Operation aller Zeiten gewesen. Wie das Nachrichtenmagazin der Spiegel berichtet, war es dem US-amerikanischen FBI zuvor gelungen, verschlüsselte Chats auf Mobiltelefonen mitzulesen. Nun wurde bekannt, dass die Ermittler dafür selbst Kryptohandys entwickeln ließen, um den Dienst namens „AN0M“ im kriminellen Milieu zu etablierten. So konnten sie Chats jahrelang mitlesen.

Unter dem Namen „Operation Trojanerschild“ verfolgten Ermittler Mitglieder der Mafia, asiatischer Verbrechersyndikate und kriminelle Rockerbanden, die Drogengeschäfte, Geldwäsche und sogar Bandenmorde über „AN0M“ geplant haben sollen.