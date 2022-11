800 Kilo Marihuana: Prozess gegen 43-Jährigen Wegen Drogenhandels im großen Stil muss sich ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Zum Prozessauftakt am Freitag warf die Staatsanwalts... dpa

Neuruppin -Wegen Drogenhandels im großen Stil muss sich ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Zum Prozessauftakt am Freitag warf die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, als führendes Mitglied einer Bande den Schmuggel von mehr als 800 Kilogramm Marihuana über Lieferanten in Spanien und Frankreich nach Brandenburg organisiert zu haben, wie eine Gerichtssprecherin berichtete. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland sei im Dezember 2021 von Drogenfahndern im tansanischen Daressalam festgenommen und dann nach Deutschland ausgeliefert worden.