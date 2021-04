Berlin - Über 800.000 Berliner, die eine Einladung zur Impfung gegen das Coronavirus erhielten, haben bisher noch keinen Impftermin vereinbart. Wie die B.Z am Montag berichtet, geht das aus einer Anfrage hervor, die der FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja an den Senat gestellt hatte. In der Antwort des Senats heißt es weiter, dass bereits 2533 Impfdosen vernichtet werden mussten.

Demnach seien in Berlin 1.673.840 schriftliche Einladungen an priorisierte Gruppen versendet worden. Davon hatten sich 812.521 Eingeladene bis Dienstag noch keinen Termin an der Hotline oder im Internet geholt. „Es ist erschreckend, dass bisher nur etwa die Hälfte derjenigen, die eine Einladung zum Impfen bekommen haben, auch einen Termin vereinbart haben“, sagt FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja.

Vielzählige Gründe für Vernichtung von Impfstoff

Teils musste der knappe Corona-Impfstoff in Berlin bereits weggeworfen werden. Bis Mitte März betraf das 2533 Impfdosen. Zu diesem Zeitpunkt entsprach dies etwa 0,78 Prozent der bereits durchgeführten Impfungen. Dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen landeten nach dem kurzzeitigen Stopp der Astrazeneca-Impfungen 204 Dosen im Müll. Des weiteren als Gründe angegeben wurden Personalfehler. Zum Beispiel seien Impfspritzen beim Transport versehentlich auf den Boden gefallen, aufgesetzte Kanülen hätten sich von der Spritze gelöst oder es habe Probleme beim Aufziehen des Impfstoffs gegeben. Nur in wenigen Einzelfällen war laut Senat das Haltbarkeitsdatum des Impfstoffs bereits abgelaufen.

„Es kann nicht sein, dass der sowieso schon knappe Impfstoff weggeschmissen werden muss, obwohl viele Impfwillige sehnsüchtig darauf warten“, kritisiert FDP-Politiker Czaja. Er forderte, Impfwillige der Gruppe 3, die als nächstes dran wären, vorzuziehen. Zu diesem Zweck könnten digitale Wartelisten mit kurzfristigen Terminvergaben eingerichtet werden.