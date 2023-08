Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Einsatzfahrzeug der Polizei ist am Donnerstagvormittag eine 24 Jahre alte Polizistin verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr war das Polizeifahrzeug auf der Drakestraße in Lichterfelde in Richtung Unter den Eichen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als zeitgleich eine 81-Jährige aus der Holbeinstraße von rechts kommend die Vorfahrt missachtete. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei der Einsatzwagen durch den Aufprall nach links gegen ein geparktes Fahrzeug prallte.

Die 81-jährige Fahrerin des Wagens erlitt einen Schock. Die 24-jährige Polizistin, die auf dem Beifahrersitz saß, klagte nach der Kollision über Schmerzen im Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten beide am Unfallort. Die verletzte Polizistin konnte ihren Einsatz fortsetzen. Der Polizeiwagen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und ist nicht mehr einsatzfähig.