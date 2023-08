Nachdem eine 82-Jährige am Donnerstag mutmaßlichen Trickbetrügern zum Opfer gefallen ist, warnt die Berliner Polizei vor einer weiter verbreiteten Telefonmasche. Die Seniorin war unter Vortäuschung falscher Tatsachen dazu gebracht worden, eine hohe Geldsumme an die Verdächtigen zu übergeben. Wie die Polizei mitteilte, konnte eine verdächtige Person jedoch am Donnerstagabend in Prenzlauer Berg gefasst werden.

Den Angaben nach führte die Frau gegen 11 Uhr ein Telefonat mit den mutmaßlichen Betrügern, während dem sich die Tatverdächtigen als Polizistin beziehungsweise als Staatsanwalt ausgaben. Im Verlauf des Gesprächs erklärten die Anrufer der 82-Jährigen, dass ihre Tochter einen schweren Autounfall verursacht und dabei ein Kind getötet habe. Außerdem soll ihr Schwiegersohn bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden sein und eine dringende Operation benötigen. Gegen eine Kautionszahlung könne die Tochter wieder freikommen.

Telefonbetrug: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Nach derzeitigem Erkenntnisstand folgte die Seniorin den Anweisungen und übergab gegen 14 Uhr in der Klosterstraße in Spandau einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Unbekannten. Kurz darauf bekam die Frau erneut einen Anruf – der ausgehändigte Betrag habe noch nicht ausgereicht. Zur zweiten Übergabe hielt sich schließlich auch die zuvor hinzugezogene Polizei bereit, die noch am Tatort in der Prenzlauer Allee einen 23-jährigen Verdächtigen festnehmen konnte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aufgrund der Vorkommnisse warnt die Polizei grundsätzlich davor, Anrufern mit ähnlichen Forderungen am Telefon Glauben zu schenken. Auch sollte nie Geld an unbekannte Personen übergeben werden. Wer doch in ein Gespräch mit mutmaßlichen Betrügern verwickelt wird, sollte deren Angaben danach unbedingt überprüfen, etwa durch einen Anruf bei den tatsächlichen Angehörigen.