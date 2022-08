Berlin - Ein 83-jähriger Mann ist in Berlin-Reinickendorf mutmaßlich getötet worden. Die Leiche des Mannes wurde am Montagnachmittag in seiner Wohnung im Märkischen Viertel gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Bekannter hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Umstände deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Eine Mordkommission ermittelt und sicherte Spuren in der Wohnung, wie es hieß. Wie der Mann getötet wurde, wurde von der Polizei nicht mitgeteilt. Die Leiche sollte obduziert werden.