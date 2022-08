Berlin - Ein 83 Jahre alter Mann ist tot in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann am Montagnachmittag in der Wohnung. Wegen der Auffindesituation ermittelt seit Montagabend die Mordkommission und sicherte Spuren in der Wohnung, wie es hieß. Wie der Mann zu Tode kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Demnach wurde die Obduktion des Mannes am Dienstagmorgen in Auftrag gegeben.