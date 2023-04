85-Jähriger bedroht Nachbar mit Schusswaffe Ein 85-Jähriger soll seinen Nachbarn in Berlin-Johannisthal mit einer Schusswaffe bedroht haben. Alarmierte Polizisten nahmen den 85-Jährigen am Donnerstagvo... dpa

Berlin -Ein 85-Jähriger soll seinen Nachbarn in Berlin-Johannisthal mit einer Schusswaffe bedroht haben. Alarmierte Polizisten nahmen den 85-Jährigen am Donnerstagvormittag fest und beschlagnahmten eine Schreckschusswaffe sowie einen Waffenschein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte es zwischen den Nachbarn schon zuvor Streit gegeben.