85-jähriger Mann von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Berlin -Ein 85-jähriger Mann ist in Berlin-Lichtenberg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior wollte am späten Freitagabend die Landsberger Allee in Richtung Zechliner Straße überqueren, als er von einer Straßenbahn der Linie M6 erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen soll der Fußgänger bei Rot über die Straße gegangen sein. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte. Demnach erlitt die Fahrerin der Tram einen Schock. Die Ermittlungen dauern an. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Kreuzung Landsberger Allee Zechliner Straße für mehrere Stunden gesperrt. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

