Im August 2022 sind in Deutschland deutlich mehr Menschen als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre gestorben. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit und nennt die Zahl von 85.542 Toten. Diese Zahl „liegt elf Prozent oder 8 156 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat“, teilt das Bundesamt mit. Und weiter: „Im Gegensatz zu den beiden Vormonaten war die Tendenz sowohl bei Sterbefällen insgesamt als auch bei den Covid-19-Todesfällen im August wieder rückläufig.“ Allerdings waren die Sterbefallzahlen „in allen Augustwochen weiterhin deutlich höher als in den Vorjahren.“

Eine wissenschaftlich fundierte Erklärung für den Anstieg der Todesfälle gibt es noch nicht. Dazu teilt das Bundesamt mit: „In welchem Ausmaß Covid-19, die hohen Temperaturen und weitere Gründe zu den in diesem Sommer deutlich erhöhten Sterbefallzahlen beitragen, können erst die später vorliegenden Ergebnisse der Todesursachenstatistik zeigen.“ Zwar wurde bereits in den Vorjahren der Effekt beobachtet, dass „im Zuge von Hitzewellen die Sterbefallzahlen ansteigen“. Allerdings nicht, so die Wissenschaftler der Bundesregierung weiter, „über einen so langen Zeitraum wie in diesem Jahr“.

Bundesamt: Sinkende Covid-19-Todesfallzahlen im August

Welchen Anteil hat Corona an der hohen Sterblichkeit? Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Covid-19-Todesfälle nach Sterbedatum sei „derzeit bis einschließlich der 33. Kalenderwoche 2022 (15. bis 21. August) möglich“. Beim RKI wurden demnach bislang 506 Covid-19-Todesfälle mit Sterbedatum in dieser Woche gemeldet. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen in der 33. Kalenderwoche um 2479 Fälle oder 14 Prozent über dem mittleren Wert der vier Vorjahre. Nachdem die Covid-19-Zahlen von Mitte Juni bis Ende Juli gestiegen waren (auf 872 Fälle in Kalenderwoche 29), gingen sie seitdem wieder zurück.

Auch in weiten Teilen Europas ist den Wissenschaftlern zufolge weiterhin eine Übersterblichkeit zu beobachten. Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen etwa ordnet Befunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts europaweit vergleichend ein.

Weiterhin Übersterblichkeit in weiten Teilen Europas

Den Daten zufolge ist die Lage in Spanien „besonders akut“, teilt das Bundesamt weiter mit. Nach aktuellem Stand (13. September, Anm. d. Red.) wird die Übersterblichkeit dort in zwei Augustwochen als hoch („high excess“) eingeordnet. Für Deutschland wird in den Augustwochen eine moderate („moderate excess“) Übersterblichkeit ausgewiesen. Auch Frankreich, Italien und Großbritannien verzeichnen ebenfalls mindestens eine Augustwoche mit „moderater Übersterblichkeit“. Für Deutschlands Nachbarländer Dänemark, Belgien und die Niederlande hingegen wird im gleichen Zeitraum in mindestens einer Woche eine niedrige („low excess“) Übersterblichkeit gemeldet.

Das Statistische Bundesamt teilt weiter mit: „Ab März 2020 lassen sich die Zahlen nur vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie interpretieren. Neben der Vermeidung von Covid-19-Todesfällen können die Maßnahmen und Verhaltensänderungen auch dafür gesorgt haben, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich ebenfalls auf den Vergleich mit Vorjahren auswirkt. Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik für das Jahr 2020 legen diesen Zusammenhang nahe.“ Über „die Häufigkeit einzelner Todesursachen“ könnten die „Sterbefallzahlen jedoch keine Auskunft geben“.

Anmerkung: Das Statistische Bundesamt stellt in diesem Zusammenhang auf seiner Seite ausführliche methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen und deren Erfassung in Deutschland zur Verfügung. Diese Hinweise finden Sie original und in voller Länge unter anderem hier, hier und hier.