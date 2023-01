86-jährige Fußgängerin bei Unfall gestorben: Polizei Berlin sucht Zeugen

Im August fuhr eine Autofahrerin eine Seniorin an, die später an ihren Verletzungen starb. Für die Polizei sind noch Fragen in dem Fall offen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Polizei Berlin sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, bei dem eine 86-Jährige ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich am 10. August vergangenen Jahres in Schmargendorf. Die Seniorin wurde gegen 11 Uhr morgens in Höhe der Karlsbader Straße von der Fahrerin einer grausilbernen Mercedes-Benz A-Klasse angefahren, als sie gerade den Hohenzollerndamm überquerte.

Die 86-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Einen Tag später erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer hat am Mittwoch, den 10. August 2022, Beobachtungen gemacht, welche mit Unfall in Verbindung stehen?

Wer hat den Unfallhergang genau beobachten können und kann Angaben zur Laufrichtung und zum Verhalten der Fußgängerin sowie zum Fahr- und Reaktionsverhalten der Autofahrerin machen?

Wer hat an der Unfallstelle erste Hilfe geleistet und kann entsprechende Angaben machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) im Hohenzollernring 125 im Ortsteil Falkenhagener Feld zu den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 272370 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 271100, per E-Mail an dir2k23@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.