86-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Berlin -Ein 86-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Kladow aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Baum gerammt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik kam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Potsdamer Chaussee Richtung Maximilian-Kolbe-Straße gefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Was genau passiert war, wird noch ermittelt.