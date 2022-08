Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) drückt bei der angekündigten lokalen Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket aufs Tempo - und will auch das Nachbarland Brandenburg noch von der Idee überzeugen. „Für uns ist es jetzt wichtig, alle an einen Tisch zu holen und über die konkreten Schritte zu beraten“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Senatssitzung. „Klar ist, dass, wenn wir es schaffen wollen, ein Anschlussticket ab dem 1. Oktober bis zum Dezember in Berlin zu gestalten, wir sehr zügig agieren müssen.“

Daher sei bereits an diesem Donnerstag eine Videoschaltkonferenz mit allen Beteiligten geplant, darunter mit Vertretern Brandenburgs, der BVG, der S-Bahn und des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB). Dort solle es um den „Wirkungskreis“ des aus Landesmitteln finanzierten temporären Tickets gehen, aber auch um den Preis.

Sie habe über das Thema am Montag auch mit Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) telefoniert, so Giffey. Ja, es gebe bei dem Thema noch Gesprächsbedarf mit dem Nachbarland. Sie sehe dort aber „keine völlige kategorische Ablehnung“. Üblicherweise legen beide Länder ihren Nahverkehrstarif im VBB fest.

Brandenburg: Landtagsfraktionen wollen einheitliche Lösungen

Giffeys Vorstoß für eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets in Berlin und möglichst auch im Speckgürtel stößt bei den Fraktionen im Brandenburger Landtag allerdings auf Ablehnung. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen sprachen sich für eine möglichst bundeseinheitliche Lösung aus. Die oppositionelle Linke forderte eine Nachfolgelösung zumindest für den gesamten Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).

SPD-Fraktionschef Daniel Keller sagte, man wolle zunächst eine Nachfolgevereinbarung im Bund abwarten. Aus seiner Sicht wäre ein bundesweit gültiges Ticket für den Nahverkehr für 49 Euro im Monat denkbar. „Wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung, keine Sonderwege einzelner Länder“, betonte Keller.

Grüne wollen bundesweites Ticket für 49 Euro

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Clemens Rostock, warb für ein regionales 29-Euro-Ticket und ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket für 49 Euro. Da eine bundesweite Lösung erst im Januar zu erwarten sei, könne man aber über eine Brückenlösung für die Region sprechen, meinte er.

In dieselbe Richtung argumentierte der verkehrspolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Andreas Büttner. In Brandenburg gebe es rund 300.000 Pendler, sagte deren verkehrspolitischer Sprecher Andreas Büttner am Dienstag. Daher dürfe eine Fortsetzung des Tickets nicht auf den Tarifbereich AB in der Hauptstadt oder ABC mit dem Umland beschränkt bleiben, sondern müsse für das gesamte VBB-Netz gelten.

Büttner forderte die Brandenburger Landesregierung auf, entsprechende Verhandlungen mit Berlin aufzunehmen. Grundsätzlich setze sich die Linke für eine bundesweites 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr ein, sagte er. Da sich der Bund aber nicht bewege, müsse es wenigstens für den VBB eine schnelle Anschlusslösung geben. Das bundesweite 9-Euro-Ticket läuft nach drei Monaten am Mittwoch aus.