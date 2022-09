Stammkunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können sich bald über Rückerstattungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket freuen. Wie die BVG der Berliner Zeitung mitteilte, hat sie einen Tag nach Ende des Sondertickets begonnen, ihren Abonnenten das im Voraus zu viel gezahlte Geld zu überweisen.

Wie die BVG mitteilt, soll die Rückerstattung insgesamt zwei Wochen dauern. Sie betrifft jene Stammkunden, die jährlich für ihr Ticket bezahlen. Das sind nach Angaben der BVG insgesamt 125.000 Menschen in der Hauptstadt. Auch sie sollen für die Monate Juni, Juli und August nur neun Euro für ihre Tickets bezahlen.

Der zu erstattende Betrag ist dabei unterschiedlich und richtet sich nach dem jeweiligen Abonnement, also welche Tarifbereiche inkludiert sind (AB, BC, ABC etc.). Für eine Umweltkarte AB wären es zum Beispiel einmalig 163,25 Euro für die drei Monate, so die BVG.

Berlin soll Nachfolge-Ticket bekommen

Die BVG hatte zuvor erklärt, dass eine einmalige Rückerstattung zum Ende des Sondertickets technisch einfacher sei, als eine monatliche Überweisung an ihre Abonnenten.

Ab Oktober stellt sich möglicherweise die Frage der Rückerstattung erneut. Die rot-grün-rote Koalition in Berlin überlegt derzeit, zwischen Oktober und Dezember abermals ein vergünstigtes Ticket für die Menschen in der Hauptstadt anzubieten. Der Preis und genaue Nutzerkreis sind derzeit aber noch ungeklärt.