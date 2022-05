Weil ab Juni das Monatsticket drei Monate lang nur noch neun Euro kostet, rechnen BVG und S-Bahn in Berlin mit einer höheren Nachfrage. Deswegen werden mehr Busse und Bahnen eingesetzt. In den Sommerferien sollen erstmals seit Jahrzehnten wieder Busse zum Strandbad Tegelsee unterwegs sein, wie der RBB meldet. Vorgesehen ist ein täglicher 40-Minuten-Takt. Der Bus fährt auch das Strandbad Wannsee an. Auch zwischen Wannsee und Glienicker Brücke fahren die Busse in den Sommerferien häufiger.

Auf der Buslinie 124 zwischen Heiligensee und Alt-Tegel werden mehr Busse eingesetzt, ebenso auf dem Mariendorfer Damm und dem Lichtenrader Damm. An Samstagen werden mehr Busse zum S-Bahnhof Karlshorst und zur U5 am Tierpark fahren.

Die Straßenbahnlinien M18 in Marzahn-Hellersdorf und die M6 entlang der Landsberger Allee werden laut dem RBB-Bericht häufiger fahren. In den Morgenstunden ist ein 5- statt wie bisher 10-Minuten-Takt geplant.

9-Euro-Ticket in Berlin: Auf diesen Linien fahren mehr U-Bahnen

Auf den U-Bahnlinien U6 und U9 wird von Montag bis Freitag der Takt erhöht. Es gibt zusätzliche Fahrten. Diese zusätzlichen Fahrten werden allerdings nur bis zum Beginn der Sommerferien angeboten.

Auf der Linie S7 zwischen Westkreuz und Potsdam-Hauptbahnhof wird der 10-Minuten-Takt von Montag bis Samstag bis 22 Uhr verlängert, wie auch auf der Linie S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee. Die S2 nach Bernau bekommt mehr Wagen. Ab 25. Juni wird die aus Süden kommende Linie S26 an den Wochenenden über ihren Endpunkt Potsdamer Platz hinaus nach Gesundbrunnen verlängert.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Monatstickets für den Nah-und Fernverkehr in dem Dreimonatszeitraum jeweils neun Euro kosten.