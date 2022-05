Der 9. Mai in Berlin: Das Wichtigste in Kürze Am 9. Mai feiern die Russen den „Tag des Sieges“ über Nazideutschland.

Wegen des Kriegs in der Ukraine bereitet sich die Polizei Berlin auf Auseinandersetzungen vor. 1800 Polizisten sind in Berlin im Einsatz.

Rund 500 Menschen sind zum Brandenburg Tor gekommen, 200 in den Treptower Park

Das Zeigen von ukrainischen und russischen Fahnen an den Sowjetischen Ehrenmalen ist auch am 9. Mai verboten.

Die CDU Berlin will gegen das Fahnenverbot klagen.

Die prorussische Motorrad-Gruppe „Die Nachtwölfe“ ist in Berlin eingetroffen, aber offenbar in kleiner Besetzung.

Rund 40 Rocker in Thüringen gesichtet, auf dem Weg nach Berlin

Pariser Platz, 13.45 Uhr: Die „Nachtwölfe“ lassen noch auf sich warten. Nach Abgaben von Stephan Katte, der den stadtweiten Polizeieinsatz führt, werden die Rocker in Berlin keine Konvoi-Fahrt als Demo durchführen können. Sie haben keine Demo angemeldet. „Wir bewerten das als Motorradfahren im Stadtgebiet“, sagte er der Berliner Zeitung.

Gegen neun Uhr seien rund 40 Rocker in Schleiz (Thüringen) gesichtet worden, die sich in Richtung Berlin bewegen. An der Stadtgrenze werde man ihre Maschinen gründlich auf Verkehrstüchtigkeit kontrollieren. Vereinzelt betreten angereiste Rocker das Ehrenmal im Tiergarten und legen Blumen nieder.

Polizei: Einsatzlage ist „ruhig und friedlich“

Berlin, 13.39 Uhr: Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen wurden laut Polizei 21 Freiheitsbeschränkungen durchgeführt, das seien keine Festnahmen, wie andere Medien berichten. Überdies wurden ein Verstoß gegen das Luftfahrtgesetz wegen Einsatzes einer Drohne sowie ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung, der zufolge beispielsweise das Tragen einer Fahne verboten ist, festgestellt. Laut einem Polizeisprecher ist die Einsatzlage ist „ruhig und friedlich“.

Ukrainischer Außenminister kritisiert Berliner Fahnenverbot

Berlin, 13.20 Uhr: Die Ukraine kritisierte das Verbot am Montag. Berlin habe damit „einen Fehler gemacht“, teilte Außenminister Dmytro Kuleba mit. Es sei falsch, ukrainische Fahnen ebenso zu behandeln wie russische Symbole. Kritik kam auch von Politikern. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt sagte RTL/ntv: „Ich hätte das anders entschieden, weil ich glaube, das hilft Putins Propaganda am Ende.“

Berlin made a mistake by prohibiting Ukrainian symbols. It's deeply false to treat them equally with Russian symbols. Taking a Ukrainian flag away from peaceful protestors is an attack on everyone who now defends Europe and Germany from Russian aggression with this flag in hands. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

Polizeipräsidentin Barbara Slowik verteidigte die Entscheidung. Sie sei notwendig gewesen, um ein „würdiges Gedenken zu gewährleisten und Auseinandersetzungen, auch verbaler Art, an den genannten Orten zu vermeiden“. Insgesamt 1700 Polizisten sollten am Sonntag die vielen Kundgebungen begleiten. Auch die Polizeipräsidentin war vor Ort. „Ich wollte mir ein eigenes Bild vom Ablauf machen“, sagte sie.

„Putin raus aus Syrien“-Rufe vor russischer Botschaft

Russische Botschaft, 13:15 Uhr: „Putin raus aus Syrien“ fordern Aktivisten der Initiative Syrische Revolution, die auf dem Flanierweg gegenüber der russischen Botschaft eine Mahnwache aufgebaut haben. Hier flattern ukrainische und syrische Flaggen. Auf einer Bildmontage werden Motive aus Syrien und der Ukraine nebeneinandergestellt: Bomben, Flüchtlingszüge, Trümmer. Wie sich die Bilder gleichen. Vor der russischen Botschaft stehen Polizeiautos in Reihe, der Gehweg ist abgesperrt, zahlreiche Polizisten sichern den Raum.

Maritta Tkalec Syrisch-ukrainische Mahnwache vor der Russischen Botschaft, Unter den Linden.

Sowjetfahnen am Brandenburger Tor

Brandenburger Tor, 13 Uhr: Offenbar kommt es rund um das Brandenburger Tor zu Provokationen von Russland-Anhängern. Sie zeigen die alte Fahne der Sowjetunion.

Forscher beobachtet „Provokationen“ am Treptower Park

Treptower Park, 13 Uhr: Der Historiker und Soziologe Mischa Gabowitsch, der das Gedenken am 9. Mai erforscht, ist wie in jedem Jahr seit dem Morgen am Ehrenmal im Treptower Park. Er beobachtet die Lage dort als Feldforscher seit zehn Jahren. In diesem Jahr seien „deutlich weniger Besucher“ als sonst da, sagt er der Berliner Zeitung, dafür „mehr Polizei und mehr Medien als je zuvor“. Die Stimmung sei überwiegend friedlich.

Gabowitsch hat am Vormittag aber auch „immer wieder Provokationen“ beobachtet: Ein deutscher Chor habe ein russisches Partisanenlied gesungen - und in den Text die Stadt Mariupol eingebaut, die von Russland in den letzten Wochen fast dem Erdboden gleich gemacht wurde, in der es tausende zivile Opfer des Angriffskriegs gab.

Der Forscher beobachtete auch eine Aktion der Gruppe „Post-Ost-Migrantifa“ am Ehrenmal. Um an die Opfer der Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha in diesem Frühjahr zu erinnern, hätten sich Aktivisten in rot bemalter Kleidung eine Stunde lang auf den Boden gelegt. Die Polizei habe die Gruppe beschützen müssen, es habe aggressive Proteste russischsprachiger Besucher des Ehrenmals gegen die Aktion gegeben, sagt Gabowitsch.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Aktivisten erinnern mit einer Protestaktion am Treptower Park an die Opfer in Butscha.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Trotz Verbot werden die russische und sowjetische Fahne vor dem Ehrenmal im Treptower Park gezeigt.

Russische Fahnen im Treptower Park

Treptower Park, 12.40 Uhr: Vor dem Ehrenmal zeigen Teilnehmer russische Fahnen. Andere Teilnehmer berichten, dass die Polizei dagegen nur halbherzig vorgeht. CDU-Generalsekretär Stefan Evers, der am Sonntag seine Ukraine-Fahne im Tiergarten abgeben musste, regt sich darüber auf und attackiert die Regierende Franziska Giffey (SPD). Evers will gegen das Fahnenverbot gerichtlich vorgehen.

Ukrainische Flaggen wurden gestern einkassiert. Heute schwenken #Putin|s Unterstützer fröhlich die russische Fahne am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Unerträglich. Größer kann die Blamage für #Berlin kaum werden, Frau #Giffey!#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n4eYFXwD0d — Stefan Evers (@BerlinGestalter) May 9, 2022

Wortgefechte zwischen Russen und Ukrainern, Mann abgeführt

Straße des 17. Juni, 12.36 Uhr: Etwa 500 Teilnehmer haben sich zur Gedenkveranstaltung an der Straße des 17. Juni zusammengefunden. Wie eine Polizeisprecherin sagt, sind erstmals Russen und Ukrainer aufeinandergetroffen. Bisher bleibt es bei Wortgefechten. Die Polizei versucht, den Streit zu schlichten. Unter Beifall der sowjetfreundlichen Anwesenden am Ehrenmal führte eben die Polizei einen Mann ab. Er habe „provoziert“, sagt ein Beobachter unserem Reporter vor Ort.

Sören Kittel Katerina Halle, 37, ist zur Straße des 17. Juni gekommen, um ihren Groß- und Urgroßvätern zu gedenken. Über den Ukraine-Krieg habe sie „andere Informationen“.

Russin enttäuscht von Olaf Scholz

Straße des 17. Juni, 12.28: Katerina Halle aus Russland ist zur Straße des 17. Juni gekommen, um ihrer zwei Uropas und ihrem Großvater zu gedenken. Die 37-Jährige trägt die drei Bilder ihre Verwandten mit sich. „Einer meiner Urgroßväter ist in Leningrad gestorben“, sagt sie auf Deutsch. „Auch der andere ist im Krieg gestorben.“ Ihr Großvater hat den Krieg überlebt und ist 2014 gestorben. „Er hat Königsberg befreit.“ Sie betont, dass es ihr um die Erinnerung geht. „Wer die nicht hat, der hat keine Zukunft, sagen wir bei uns.“ Darüber hinaus schmerze es sie, zu lesen, was in europäischen Medien geschrieben werde. Sie habe ganz andere Informationen über die Ereignisse in der Ukraine. Besonders geärgert hat sie die Rede von Kanzler Olaf Scholz, dass er am 8. Mai „den Alliierten“ danke, aber nicht der ausdrücklich auch der Sowjetunion. „Wir haben für Europa gekämpft“, sagt Katerina Halle.

Rocker auch im Treptower Park, Fahnen werden abgegeben

Brandenburger Tor, 12.20 Uhr: Die Polizei hat bisher im Stadtgebiet insgesamt 17 Rocker der russischen „Nachtwölfe“ auf 12 Motorrädern gezählt. Das erfuhr unser Reporter. Und: Die Maschinen sind alle in Deutschland geliehen, um die Einreise zu erleichtern.

Treptower Park, 12.15 Uhr: Es versammeln sich gerade etwa 150 Menschen und singen russische Lieder. Vertreter aus der ukrainischen Community haben sich schon bei der daneben stehenden Polizei beschwert. Ein Polizist antwortete: „Das sind Volks- und keine Kriegslieder“. Unter anderem das Lied „Katjuscha“ wurde lautstark gesungen.

Treptower Park, 12.05 Uhr: Inzwischen wurde am Treptower Park erste Menschen gesichtet, die man der Rockerszene zuordnen könnte. Am Eingang zum Ehrenmal steht wie schon am Sonntag ein Wagen der Polizei, an dem Teilnehmer ihre Fahnen abgeben können (und beim Verlassen des Ortes wieder mitnehmen). Russische, ukrainische und sowjetische Fahnen sind an den Ehrenmalen nicht erlaubt. Die Polizei konnte unseren Reportern nicht sagen, wie viele Fahnen sie am Montag schon verwahren musste.

Die ersten „Nachtwölfe“ sind im Stadtzentrum

Brandenburger Tor, 12 Uhr: Vor dem Hotel Adlon haben sich etwa zehn Anhänger der putinfreundlichen Rockerclubs „Nachtwölfe“ eingefunden. Laut Polizei sind einige kleinere Gruppen in der Anfahrt. Die „Nachtwölfe“ wollen erst gegen 13 Uhr vom Brandenburger Tor zum Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten fahren.

Andreas Kopietz „Die Nachtwölfe“ vor dem Adlon-Hotel mit mutmaßlich geliehenen Motorrädern.

Hurra-Rufe, auch für „Gospodin Putin", jetzt am Brandenburger Tor. pic.twitter.com/LmI4unGUDl — Andreas Kopietz (@KopietzAndreas) May 9, 2022

Treptower Park, 11.54 Uhr: Ljudmilla (52) lebt in Berlin, mit dabei: eine kleine Fahne der abtrünnigen Republik Südossetiens, die zu Georgien gehört. Sie ist in der Region, die 2008 von pro-russischen Kräften besetzt wurde, geboren. Die Vermischung der beiden Kriege vor 77 Jahren und heute versteht sie nicht. Der 9. Mai ist ihr jedoch heilig und bleibt das auch, sagt sie unserer Reporterin. Das Fahnenverbot interessiere sie nicht. Am Eingang des Ehrenmals habe sie die Fahne versteckt. Sie vermute, die Polizei wisse nicht mal, was das für eine Fahne sei.

Straße des 17. Juni, 11.52 Uhr: Dem Gedenkumzug für die gefallenen Soldaten der Roten Armee haben sich nach Einschätzung der Polizei nun etwa 500 Menschen angeschlossen. „Bisher gab es noch keine nennenswerten Vorfälle“, sagt Polizeisprecherin Anja Dierschke. Die Teilnehmer der Demo skandieren auf Russisch „Bis zum Sieg!“.

Jetzt auf der Str. d. 17. Juni Gedenkdemo für die gefallenen Sowjetsoldaten. pic.twitter.com/PDuDB0lv1A — Andreas Kopietz (@KopietzAndreas) May 9, 2022

Brandenburger Tor, 11.37 Uhr: Etwa 300 Menschen sind gekommen. „Ich finde es eine Schande, dass hier nicht mehr Berliner stehen“, sagt eine Berlinerin, die erst ihren Namen sagt, aber ihn dann doch lieber zurück zieht. Eine Russin neben ihr warnt sie, dass sie sonst „in Gefahr“ sei.

Unter Tränen spricht die Berlinerin weiter, dass sie „Diese Geschichtsvergessenheit in Berlin ärgert mich sehr.“ Sie sei im Krieg geboren und haben den Russen die Befreiung dieser Stadt zu verdanken. Wenn mehr in der Schule über die Taten der Sowjetunion bekannt wäre, „dann wären auch mehr Menschen hier“. Sie sei sehr enttäuscht. Dann kommt sie auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. „Es ist unsäglich wie der Westen derzeit auftritt.“ Die russische Seite werde nicht genügend gehört. „Es müsse vielmehr auf Dialog gesetzt werden.“ Sie sei vier Mal in Russland gewesen. „Das sind ganz tolle Menschen.“ Dann kritisiert sie die aktuelle Berichterstattung - und bekommt dafür Applaus von den Umstehenden.

Sören Kittel Diese Berlinerin nimmt am Gedenkmarsch für die Sowjetsoldaten teil.

Treptower Park, 11.35 Uhr: Russische Demonstranten und Antifaschisten rufen Russen dazu auf, „gegen das faschistische Regime Putins zu kämpfen“, vergleichen den Angriffskrieg in der Ukraine mit der Nazi-Invasion der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

Elizabeth Rushton Gedenken am Ehrenmal im Treptower Park: Verein der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BA)

Ehrenmal im Tiergarten, 11.20 Uhr: Am Sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni ist es voll. Geistliche und Soldaten legen für die russische Botschaft Kränze nieder.

Sabeth Stickforth Gedenkveranstaltung am Ehrenmal im Tiergarten.

Gedenkumzug des „Unsterblichen Regiments“ hat begonnen

Brandenburger Tor, 11.30 Uhr: Larissa ist Russlanddeutsche und lebt in Berlin, sie nimmt am Gedenkmarsch teil. Sie wirft den deutschen Medien vor, Kriegspropaganda zu verbreiten. „Meine Empfehlung an die Deutsche Regierung: Fallen Sie auf die Knie und bitten Sie den Lieben Gott um Verzeihung!“ Für den Krieg macht sie die Ukraine verantwortlich. Die habe im Donbass damit angefangen.

Brandenburger Tor, 11.15 Uhr: Das „Unsterbliche Regiment“ zieht durch die Stadtmitte. Bei dieser Gedenkaktion tragen Menschen die Fotos ihrer Vorfahren mit sich, die im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gekämpft haben. Für die Veranstaltung gelten die selben Auflagen wie für alle anderen an diesem Tag: Keine Flaggen, keine Uniformen.

Etwa 200 Menschen haben sich am Brandenburger Tor versammelt zu diesem Gedenkzug für die gefallenen Soldaten der Roten Armee.

Sören Kittel Das „Unsterbliche Regiment“ zieht am 9. Mai 2022 durch Berlin.

Polizei: Russische Delegation durfte Fahne tragen

Treptower Park, 11 Uhr: Am Ehrenmal im Treptower Park fand die offizielle Gedenkveranstaltung der Russischen Botschaft statt, wie die Polizei erklärt. Der Delegation sei es erlaubt gewesen, russischen Fahnen zu tragen. Nach der Gedenkveranstaltung mussten sie wieder heruntergenommen werden.

Am Ehrenmal im #TreptowerPark fand die offizielle Gedenkveranstaltung der Russischen Botschaft statt. Gäste dieser Delegation durften Fahnen tragen, die nach Veranstaltungsende gemäß Allgemeinverfügung wieder heruntergenommen wurden.#b0905 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 9, 2022

Sowjetische Fahne und Donezk-Fahne am Ehrenmal in Treptow

Treptower Park, 10.55 Uhr: Vor dem Ehrenmal im Treptower Park steht eine Reihe Kränze, unter anderem von den Botschaften. Im Kranz des Vereins „Friedensbrücke Kriegsopfer e.V“ stecken eine sowjetische Fahne sowie eine schwarz-blau-rote Trikolore der sogenannten Volksrepublik Donezk, deren Unabhängigkeit von der Ukraine international umstritten ist, die aber von Russland als unabhängiger Staat anerkannt wird.

Die Vorsitzende des Vereins, Liane Kilinc (im Bild) sagte der Berliner Zeitung, dass der Verein eingeladen worden sei, gemeinsam mit dem russischen Botschafter zur Zeremonie der Kranzniederlegung zu laufen.

Wurde sie von der Polizei angesprochen wegen der Fahnen im Kranz? Nein: „Das Verbot gilt nicht, wenn die Fahne im Gesteck ist“, sagte Kilinc.

Elizabeth Rushton Liane Kilinc

Kranzniederlegung im Treptower Park

Treptower Park, 10.45 Uhr: Vertreter folgender Botschaften haben im Treptower Park am Morgen gemeinsam Kränze abgelegt: Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan. Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche waren ebenfalls anwesend.





Berliner Zeitung/Markus Wächter Mitarbeiter der Botschaft von Kirgistan legen einen Kranz nieder.

Fahnenverbot wird nicht eingehalten

Ehrenmal Treptower Park, 10.35 Uhr: Die Polizei fängt jetzt an, im Treptower Park das Fahnenverbot durchzusetzen. Es wird nicht überall eingehalten. Auch die Donezk-Fahne wird gezeigt.

Polizei-Auflagen für 15 Gedenkstätten in Berlin

Berlin, 10.30 Uhr: Auch am Montag begleitet die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Einer der Einsatzschwerpunkte sei eine Demonstration unter dem Titel „Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs“, sagte ein Polizeisprecher (ab 11 Uhr). Etwa 1300 Teilnehmende seien dort angemeldet.

Dem Zug wollen sich Erkenntnissen der Polizei zufolge auch rund 150 Mitglieder der Rockergruppe „Nachtwölfe“ anschließen, die am Vormittag von Frankfurt am Main aus nach Berlin fahren sollen. Die Gruppe gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Route der Demo verläuft laut Polizei vom Brandenburger Tor aus in Richtung des Sowjetischen Ehrenmals in Berlin Tiergarten.

Zudem sind Dutzende weitere, kleinere und größere Gedenkveranstaltungen in Berlin angemeldet. Wie schon am Samstag dürften bis zu 1700 Beamtinnen und Beamte im Einsatz sein, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte für Sonntag und Montag mehrere Auflagen für 15 Gedenkstätten und Mahnmale erlassen. Dazu gehört etwa, dass auf dem jeweiligen Gelände oder in der Nähe weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt werden dürfen. Ebenso sind Uniformen oder Uniformteile - auch in abgewandelten Formen - sowie Marsch- oder Militärlieder verboten. Untersagt ist außerdem das Z-Symbol. Der Buchstabe wird von Befürwortern des Krieges genutzt und steht für „za pobedu“ („Für den Sieg“).