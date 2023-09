Am Montag jähren sich die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA zum 22. Mal. Behörden ist es nun gelungen, die sterblichen Überreste zweier weiterer Opfer zu identifizieren. Mittels DNA-Analysen hätten ein Mann und eine Frau identifiziert werden können, die beim Anschlag auf das World Trade Center in New York getötet worden seien, teilten Bürgermeister Eric Adams und das Büro der New Yorker Gerichtsmedizin mit.

„Wir hoffen, dass diese neuen Identifizierungen den Familien dieser Opfer einen gewissen Grad an Trost bringen können“, erklärte Adams. Die Zahl der Toten des Angriffs auf das World Trade Center, deren Überreste identifiziert wurden, stieg damit auf 1649. Bis heute sind 1104 Todesopfer nicht identifiziert worden.

DNA-Untersuchung der Opfer sei die „komplexeste Untersuchung der Geschichte“

Bei der Arbeit der New Yorker Gerichtsmediziner handelt es sich nach eigenen Angaben um „die größte und komplexeste forensische Untersuchung in der Geschichte“ der USA. Demnach helfen Fortschritte in der DNA-Technologie bei den Untersuchungen. Dabei werden DNA-Fragmente von Opfern mit Proben von Angehörigen verglichen. Dennoch kommen die Identifizierungen nur sehr langsam voran. Die letzten erfolgreichen Identifizierungen liegen zwei Jahre zurück.

Bei den vom Terrornetzwerk Al-Kaida mit gekaperten Flugzeugen verübten Anschlägen vom 11. September 2001 waren insgesamt 2977 Menschen getötet worden: 2753 in New York, 184 am US-Verteidigungsministerium nahe Washington und 40 im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Anschläge erschütterten die USA bis ins Mark und ließen die Weltmacht in einen jahrzehntelangen „Krieg gegen den Terror“ ziehen. Alljährlich wird mit Zeremonien der Opfer von 9/11 gedacht, wie das Datum in den USA kurz bezeichnet wird – so auch wieder am Montag.