93-Jährige in Schottland fliegt noch einmal selbst Eine hoch betagte Frau aus Schottland hatte einen Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Über den Wolken... dpa

Edinburgh -Noch einmal selbst am Steuerknüppel sitzen: Mit 93 Jahren hat sich für Betty Buckland dieser Wunsch erfüllt. Die Seniorin aus Edinburgh durfte - unterstützt von Pilot Andrew Reid - in einer Cessna über Schottland fliegen, wie die Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete.