930 verbotene Handys in Berliner Gefängnissen gefunden In den Berliner Gefängnissen wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 930 verbotene Handys gefunden und beschlagnahmt. Das sagte Justizsenatorin Lena ... dpa

Berlin -In den Berliner Gefängnissen wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 930 verbotene Handys gefunden und beschlagnahmt. Das sagte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Mittwoch im Rechtsausschuss. Die meisten Handys (213) davon wurden demnach im modernen Gefängnis Heidering südlich von Berlin entdeckt. Im Gefängnis Plötzensee waren es 195 Telefone, im Untersuchungsgefängnis Moabit 186, in der Jugendstrafanstalt 166 und in Tegel 130. Dazu kamen weitere Handys in der JVA für den offenen Vollzug und zwei Telefone im Frauengefängnis.