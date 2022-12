96-Jähriger soll Ehefrau getötet haben Ein 96 Jahre alter Mann soll in Berlin-Britz seine gleichaltrige Ehefrau getötet haben. Dann soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen, wie Polizei un... dpa

Berlin -Ein 96 Jahre alter Mann soll in Berlin-Britz seine gleichaltrige Ehefrau getötet haben. Dann soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Eine Pflegekraft habe die Ehefrau am Donnerstagnachmittag leblos und blutend in der Wohnung gefunden. Der 96-Jährige habe ebenfalls blutend auf dem Boden gelegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sagte der Mann den Rettungskräften, er und seine Frau hätten aus dem Leben scheiden wollen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.