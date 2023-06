A11: Angetrunkener Fahrer gerät ins Schleudern – Transporter verliert Splitt

Ein Transporter-Fahrer hat auf der A11 zwischen Polen und Berlin am Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt.

Ein Transporter mit Anhänger hat am Dienstag für eine vorübergehende Sperrung der Autobahn 11 von Polen nach Deutschland gesorgt. Das Gespann des 62-jährigen Fahrers geriet nach Angaben der Polizei bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) in Fahrtrichtung Berlin ins Schleudern.

Dabei verlor der der Fahrer auf einer Strecke von etwa 100 Metern Splitt und andere Baumaterialien. Transporter und Hänger drehten sich bei dem misslungenen Spurwechsel einmal um ihre Achse. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Alkoholtest ergibt knapp ein Promille

Die A11 von Stettin nach Berlin musste zwischen Penkun und Schmölln zur Splitt-Bergung und Straßenreinigung längere Zeit gesperrt bleiben. Die Beamten ließen den Fahrer in ein Messgerät pusten. Dieses zeigte knapp ein Promille Atemalkohol an, so dass der Fahrer seinen Führerschein abgeben und sich abholen lassen musste.