A114: Pankow-Zubringer am Wochenende voll gesperrt

Die Berliner Autobahn A114 wird am Wochenende auf einem rund fünf Kilometer langen Teilstück komplett gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, ist die Autobahn ab Freitag um 22 Uhr bis Montag um etwa 5 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Schönerlinder Straße und Pasewalker Straße nicht befahrbar. Eine Umleitung über Französisch Buchholz ist ausgeschildert.

Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten an der Hebammenbrücke. Die Fußgängerbrücke über die A114 verbindet die Ortsteile Blankenburg und Französisch Buchholz.

