A115 bei Potsdam nächsten Mittwoch gesperrt Wegen der Sprengung einer Flugabwehrgranate in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) werden am kommenden Mittwochvormittag (15. März) die A115 bei Potsda... dpa

Stahnsdorf -Wegen der Sprengung einer Flugabwehrgranate in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) werden am kommenden Mittwochvormittag (15. März) die A115 bei Potsdam und der Teltowkanal kurzzeitig gesperrt. Wohnhäuser sind von der Maßnahme nicht betroffen, der Campingplatz im Kleinmachnower Ortsteil Dreilinden hingegen schon, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte. Demnach soll die A115 zwischen den Abfahrten Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow gesperrt werden. Autofahrer wurden gebeten, den Abschnitt zu umfahren.