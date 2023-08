A2 bei Burg nach Explosionen von Gasflaschen voll gesperrt – zwei Tote

Auf einem LKW auf der A2 zwischen Theeßen und Burg in Sachsen-Anhalt sind am Dienstag gegen 12.15 Uhr in Folge eines Auffahrunfalls mehrere Gasflaschen explodiert. Wie die Polizei Magdeburg mitteilte, starben bei dem Unfall mindestens zwei Menschen, eine Person wurde leicht verletzt. Außerdem sollen Giftstoffe freigesetzt worden sein. Insgesamt waren laut Polizei fünf Lkw in den Unfall involviert. Die A2 war auch am Dienstagabend noch voll gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen von der Autobahn abgeleitet.

Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei soll der Fahrer eines Gefahrguttransporters das Stauende vor einer Baustelle übersehen haben und aufgefahren sein. Dabei schob er drei weitere LKW ineinander. Ein fünfter Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr in die Unfallstelle. Dieser Lkw war beladen mit mit Lachgas gefüllten Hochdruckbehältern, die wahrscheinlich für die Explosionen verantwortlich sind.

Den Angaben zufolge mussten Autofahrer um die Unfallstelle herum evakuiert werden, um vor umherfliegendem Material sicher zu sein. Feuerwehr und Polizei richteten einen Sperrradius von 650 Metern rund um die Unfallstelle ein. Welche und ob Stoffe neben dem Lachgas freigesetzt wurden, wird noch ermittelt. Allerdings werden die Rettungs- und Aufräumarbeiten durch den Sperrradius erschwert. Die Polizei kann die Unfallstelle nach eigenen Angaben noch nicht betreten.

Burg, Möser, Möckern: Anwohner im Umkreis sollten Fenster geschlossen halten

Auf einem Video eines Augenzeugen ist zu sehen, dass es am Rand der Fahrbahn mehrere Explosionen kurz hintereinander gab - sowie Feuer und umherfliegende Teile, die teils brannten. Dichter Rauch stieg auf. Autofahrer flohen von der Unglücksstelle.

Der Landkreis Jerichower Land gab zwischenzeitlich eine Warnmeldung heraus, wonach die Bewohner im Umkreis von zwei Kilometern in den betroffenen Gemeinden Burg, Möser und Möckern die Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten sollten. Demnach sei bei dem Unfall Gefahrengut in Brand geraten. Am Abend hob der Kreis die Warnung wieder auf.