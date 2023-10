A81 nach Massenkarambolage wieder frei

Untergruppenbach -Nach mehreren Massenkarambolagen nahe Heilbronn in Baden-Württemberg ist die Autobahn 81 wieder freigegeben. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, habe ein Wechsel aus Regen und Sonne sowie das Fahrverhalten einiger Autofahrer am Freitagnachmittag zu den insgesamt 17 Unfälle mit 85 beteiligten Fahrzeugen geführt.

Der Regen habe für eine rutschige Fahrbahn gesorgt, während der immer wieder aufkommende Sonnenschein viele Autofahrer geblendet hätte. Dazu kam, dass einige Autofahrer zu schnell unterwegs waren oder zu wenig Abstand gehalten hatten, teilte der Sprecher weiter mit.

Bei den Zusammenstößen wurden 36 Menschen leicht verletzt. Neben den direkt Betroffenen wurden auch andere im zeitweise mehr als 20 Kilometer langen Stau festsitzende Fahrzeuginsassen mit Bussen nach Untergruppenbach gebracht und in einer Halle betreut. Laut dem Sprecher dauerten die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis in die Nacht zum Samstag. Gegen 2.30 Uhr war die Fahrbahn wieder voll befahrbar.