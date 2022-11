Ab Dezember: Ort zum Aufwärmen im Humboldt Forum Sitzgelegenheiten, Heißgetränke und Snacks für Wohnungslose und Einsame: Das soll es ab Dezember im Berliner Schloss geben. dpa

Das Berliner Schloss: Ab Dezember soll es im Humboldt Forum einen Ort zum Aufwärmen geben. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Berlin -Von Dezember an sollen zum Beispiel wohnungslose und einsame Menschen eine neue Anlaufstelle zum Aufwärmen im Berliner Schloss vorfinden. Auf einer Shopfläche an Portal 3 des Humboldt Forums werde bis voraussichtlich Ende März ein Ort der Wärme eingerichtet, teilten die Johanniter am Donnerstag zu einer Kooperation mit der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und dem Shopbetreiber Muson mit. Vorgesehen sind demnach Öffnungszeiten täglich außer dienstags von 14 bis 18 Uhr.