In Berlin findet ab dem 14. September die „True Italian Pizza Week“ statt. Eine Woche lang zeigen ausgewählte italienische Restaurants in Berlin, was sie unter einer wahren italienischen Pizza verstehen.

In 35 ausgewählten Lokalen haben die Gäste die Auswahl zwischen jeweils zwei besonderen Pizzen, dazu ein Aperol Spritz oder ein alkoholfreier Crodino für zusammen 15 Euro. Über einen Instagram-Wettbewerb gibt es auch eine Reise nach Neapel für zwei Personen zu gewinnen. Die Veranstaltung findet gleichzeitig in 22 weiteren deutschen Städten statt.

Organisiert wird die Pizzawoche von der Firma Berlin Italian Communication. Diese hatte 2015 das Qualitätssiegel „True Italian“ (Echt Italienisch) ins Leben gerufen, das sie an ausgewählte Restaurants verleiht.