Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich ab Donnerstagabend auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg mitteilte, erneuert die Deutsche Bahn während der Herbstferien zwischen dem 26. Oktober und dem 6. November die Stadtbahn-Trasse zwischen den Stationen Friedrichstraße und Hackescher Markt. Rund 100 Meter Gleise und Weichen sollen dort erneuert werden.

Beide Gleise der S-Bahn zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße müssen dazu gesperrt werden. Für die S-Bahn-Linien gibt es in diesem Abschnitt Ersatzverkehr mit Bussen. Die Busse halten jedoch nicht am Hackeschen Markt, sondern an der Tram-/Bushaltestelle Spandauer Straße/Marienkirche.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

S-Bahnverkehr unterbrochen: Fahrgäste können Regio und Ringbahn nutzen

Ausweichend können auch die Regionalbahnlinien RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23 zwischen Ostbahnhof und Zoologischer Garten genutzt werden. Die S-Bahn Berlin empfiehlt Reisenden, vor dem Fahrtantritt die Fahrplanauskunft zu nutzen.

Fahrgäste können auch auf die U-Bahnlinien U2 (zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten) und U5 (zwischen Lichtenberg – Frankfurter Allee – Alexanderplatz) sowie die Ringbahn-Linien S41 und S42 ausweichen. Mit einer Ausnahme: Am letzten Oktoberwochenende ist die Ringbahn zwischen Halensee und Gesundbrunnen unterbrochen. Hier wird ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Statt in Westkreuz hält dieser in Charlottenburg.

Die Vollsperrung hat auch noch in anderen Teilen der Stadt Auswirkungen: Die Züge der Linie S3 zwischen Karlshorst und Ostbahnhof und der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof fahren vom 26. Oktober bis 6. November nicht. Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten besteht der S-Bahnverkehr nur mit den Linien S3 und S9 im 10-Minutentakt. Die S-Bahnen zwischen Wartenberg und Springpfuhl fahren aufgrund bereits laufender parallelen Bauarbeiten an der Station Gehrenseestraße abweichend im 20-Minutentakt.